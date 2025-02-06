В Раде планируют до мая продлить срок прохождения ВВК для ограниченно годных
По словам члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, парламент рассмотрит законопроект о продлении на три месяца сроков прохождения ВВК для ограниченно годных.
Источник: член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Федор Вениславский на брифинге 6 февраля
Прямая речь: "Мы рассматривали вопрос (продолжение прохождения ВВК - ред.) перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта - о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных.
Мы на закрытых заседаниях комитета рассматривали динамику, статистику, причины почему так не произошло (не все прошли ВВК). И это такой комплекс причин субъективного и объективного характера".
Детали: По его мнению, ненадлежащим образом была обеспечена "коммуникационная рамка по сигналам для тех, кто был признан ограниченно годным". В частности, каким образом ограниченно годные должны пройти ВВК: "или сами должны приходить, или получить повестку".
Также, по его словам, были проблемы с организацией работы ВВК из-за больших очередей. Этот вопрос сейчас решается Минобороны через введение электронной записи на ВВК.
Прямая речь: "Все это в комплексе привело к тому, что меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, только успели получить направление и начать какие-то процедуры, а реально прошли (ВВК - ред.) значительно меньше граждан Украины.
А с точки зрения юридической, невыполнение закона - это нарушение правил воинского учета и за это предусмотрена административная ответственность.
Сейчас принято решение рассмотреть законопроект, продлить срок еще на 3 месяца для того, чтобы не привлекать к ответственности административной, и чтобы все, кто не имеет оснований не проходить эту комиссию, прошли ее и были признаны или годными, или непригодными".
Вениславский считает, что на ближайших заседаниях Рады законопроект будет рассмотрен и принят.
Предыстория:
- 24 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля.
- В апреле 2024 года президент подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который предусматривает отмену "ограниченно годного" статуса военнообязанных.
- Закон вступил в силу 4 мая 2024 года. После этого в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025-го) ограниченно годные должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее результатам медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать мужчина призывного возраста.