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Поджигатели с Буковины получили по 15 лет тюрьмы: должны компенсировать УЗ 1 млн убытков

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 19:28
Поджигатели с Буковины получили по 15 лет тюрьмы: должны компенсировать УЗ 1 млн убытков
фото прокуратуры

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили трех жителей Буковины за диверсии на железной дороге.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры доказали, что в сентябре 2024 года трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ища легкий заработок, согласились поджигать релейные шкафы на железной дороге. Они получали задания через Telegram-бот, согласовывали объекты с так называемым "работодателем" и действовали по его инструкциям.

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фото прокуратуры

Первый поджог совершили двое братьев - они облили бензином и подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Черновицкой области.

Второй поджог совершили втроем, вместе с 18-летним знакомым.

Нанесенный уголовным правонарушением ущерб "Укрзализныци" достигает почти 1 млн грн. Согласно решению суда эту сумму молодые люди должны возместить.

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фото прокуратуры

Всем трем злоумышленникам назначено по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Предыстория:

  • 13 декабря Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали "ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами.
  • В Национальной полиции Украины предостерегают, что спецслужбы РФ в соцсетях ищут через соцсети исполнителей терактов, а в результате не платят им и ликвидируют завербованных лиц.

диверсантысудСБУ
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