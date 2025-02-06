Поджигатели с Буковины получили по 15 лет тюрьмы: должны компенсировать УЗ 1 млн убытков

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили трех жителей Буковины за диверсии на железной дороге.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры доказали, что в сентябре 2024 года трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ища легкий заработок, согласились поджигать релейные шкафы на железной дороге. Они получали задания через Telegram-бот, согласовывали объекты с так называемым "работодателем" и действовали по его инструкциям.

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фото прокуратуры

Первый поджог совершили двое братьев - они облили бензином и подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Черновицкой области.

Второй поджог совершили втроем, вместе с 18-летним знакомым.

Нанесенный уголовным правонарушением ущерб "Укрзализныци" достигает почти 1 млн грн. Согласно решению суда эту сумму молодые люди должны возместить.

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фото прокуратуры

Всем трем злоумышленникам назначено по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Предыстория: