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В полиции предостерегли искателей "легких денег": Спецслужбы РФ не платят за теракты, а исполнителей ликвидируют

Татьяна ОлейникСреда, 5 февраля 2025, 19:32
В полиции предостерегли искателей легких денег: Спецслужбы РФ не платят за теракты, а исполнителей ликвидируют
Иван Выговский. Фото Нацполиции

В Национальной полиции Украины предостерегли, что спецслужбы РФ в соцсетях ищут через соцсети исполнителей терактов, а в результате не платят им и ликвидируют завербованных лиц.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский

Прямая речь Выговского: "В отношении полицейских они придумывают различные методы и способы совершения таких преступлений. Даже у нас есть факт в одной из областей, когда вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали взрывчатку под детскую игрушку. Россия вербует наших граждан достаточно молодого возраста, 20 лет и меньше.

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Это люди, которые не осознают всей ответственности, и того, что они делают, потому что это лица с низкой социальной ответственностью. В Черновцах это лица, которые занимались наркосбытом, мы их документировали. Хочу сказать, что россияне в большинстве случаев не платят деньги, как обещают. Кроме того, эти два последних случая – Ровно и сегодняшний случай – говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц".

Что предшествовало:

  • В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полицияТЦКСБУВоенная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.
  • В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате взрыва погиб человек, который принес взрывчатку, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

полициявзрывРосcия
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