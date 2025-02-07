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Посол Украины в США встретилась со спецпредставителем США по вопросам Украины и России

Иван ДьяконовПятница, 7 февраля 2025, 00:45
Посол Украины в США встретилась со спецпредставителем США по вопросам Украины и России
Кит Келлог и Оксана Маркарова. Фото: Facebook/ Оксана Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.

Источник: Маркарова в Facebook

Детали: Встреча состоялась после официального назначения генерала Кита Келлога на должность 3 февраля. Маркарова отметила, что это не первый их разговор, но впервые в его официальном статусе.

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Прямая речь: "Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами – главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik".

Предыстория: 

  • В понедельник, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп подписал официальный указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.
  • В начале января генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами. В МИД Украины даже отметили, что уже определена предварительная дата визита. Однако визит был отложен.

СШАУкраинаМаркарова
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