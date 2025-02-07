Посол Украины в США встретилась со спецпредставителем США по вопросам Украины и России
Пятница, 7 февраля 2025, 00:45
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.
Источник: Маркарова в Facebook
Детали: Встреча состоялась после официального назначения генерала Кита Келлога на должность 3 февраля. Маркарова отметила, что это не первый их разговор, но впервые в его официальном статусе.
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Прямая речь: "Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами – главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik".
Предыстория:
- В понедельник, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп подписал официальный указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.
- В начале января генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами. В МИД Украины даже отметили, что уже определена предварительная дата визита. Однако визит был отложен.