Посол Украины в США встретилась со спецпредставителем США по вопросам Украины и России

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.

Источник: Маркарова в Facebook

Детали: Встреча состоялась после официального назначения генерала Кита Келлога на должность 3 февраля. Маркарова отметила, что это не первый их разговор, но впервые в его официальном статусе.

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Прямая речь: "Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами – главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik".

Предыстория: