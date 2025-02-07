Стефанчук: Для налаживания контактов в США поехали 37 нардепов. За свой счет
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что с визитом в Соединенные Штаты поехали 37 народных депутатов за собственные средства.
Источник: Стефанчук в кулуарах конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "Перед Украиной стоит очень важная задача – перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером, США. И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе на уровне возобновления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация – кажется, 37 человек – из которых половину составляет оппозиция, а половина – монобольшинство, чтобы системно работать с сенаторами для налаживания отношений".
Детали: По словам председателя ВР, все депутаты находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".
Стефанчук заверил, что работа Верховной Рады при этом не останавливается. "Украинский парламент работает везде, работает всегда, согласно графику. Работа парламента не сводится к нажатию кнопок в пленарном зале... это работа в комитетах, временных следственных комиссиях и на дипломатическом уровне".
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля раскритиковал народных депутатов из-за их частых командировок за границу, в частности, поездки на Молитвенный завтрак в США.
- "Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это же очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах", - высказался глава государства. На уточняющий вопрос Зеленский ответил, что "очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает".
- 4 февраля Верховная Рада открыла историческую 13-ю сессию девятого созыва, при этом народным избранникам не хватило голосов, чтобы принять повестку дня сессии и план законопроектной работы.
- Из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2024 года Верховная Рада IX созыва работает дольше всех в истории.