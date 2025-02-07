Стефанчук: Для налаживания контактов в США поехали 37 нардепов. За свой счет

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что с визитом в Соединенные Штаты поехали 37 народных депутатов за собственные средства.

Источник: Стефанчук в кулуарах конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Перед Украиной стоит очень важная задача – перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером, США. И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе на уровне возобновления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация – кажется, 37 человек – из которых половину составляет оппозиция, а половина – монобольшинство, чтобы системно работать с сенаторами для налаживания отношений".

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Детали: По словам председателя ВР, все депутаты находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".

Стефанчук заверил, что работа Верховной Рады при этом не останавливается. "Украинский парламент работает везде, работает всегда, согласно графику. Работа парламента не сводится к нажатию кнопок в пленарном зале... это работа в комитетах, временных следственных комиссиях и на дипломатическом уровне".

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