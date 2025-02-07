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Украина уже имеет предварительные решения относительно программ, которые финансировались USAID – Стефанишина

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 14:15
Украина уже имеет предварительные решения относительно программ, которые финансировались USAID – Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото из Facebook Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Украина ищет деньги для важных программ, которые ранее оплачивались Американским агентством по международному развитию (USAID), и уже имеет предварительные решения относительно источников финансирования некоторых из них, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Стефанишиной: "Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими – это Министерство энергетики, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, очевидно, Министерство юстиции".

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Детали: Она отметила, что уже есть предварительные решения, где можно привлечь срочное финансирование на проекты восстановления, энергетической устойчивости и киберзащиты.

"Мы также ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию относительно восстановления работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали", – сказала вице-премьер. 

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