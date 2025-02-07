Украина уже имеет предварительные решения относительно программ, которые финансировались USAID – Стефанишина
Украина ищет деньги для важных программ, которые ранее оплачивались Американским агентством по международному развитию (USAID), и уже имеет предварительные решения относительно источников финансирования некоторых из них, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь Стефанишиной: "Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими – это Министерство энергетики, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, очевидно, Министерство юстиции".
Детали: Она отметила, что уже есть предварительные решения, где можно привлечь срочное финансирование на проекты восстановления, энергетической устойчивости и киберзащиты.
"Мы также ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию относительно восстановления работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали", – сказала вице-премьер.
Предыстория:
- Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что из-за приостановления работы USAID в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.
- 25 января США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.
- С 7 февраля сотрудников USAID по всему миру отправили в административный отпуск. Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.
- По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до менее 300.