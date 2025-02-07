Зеленский подтвердил новое продвижение украинских войск в Курской области

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ.

Источник: интервью Зеленского агентству "Reuters"

Детали: По словам Зеленского, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км.

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Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.

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