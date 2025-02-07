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Зеленский подтвердил новое продвижение украинских войск в Курской области

Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 23:33
Зеленский подтвердил новое продвижение украинских войск в Курской области
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ.

Источник: интервью Зеленского агентству "Reuters"

Детали: По словам Зеленского, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км.

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Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.

Что предшествовало:

  • Институт изучения войны писал, что украинские войска провели новую серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за российскую линию обороны к юго-востоку от Суджи.
  • В вечернем обращении 7 февраля президент заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

ЗеленскийКурская область война
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