Украинские силы ударили по пункту управления в Курской области: уничтожили 20 офицеров – Зеленский
Силы обороны Украины уничтожили 20 российских и северокорейских офицеров в результате удара по вражескому пункту управления в Курской области РФ в начале февраля.
Источник: Зеленский в интервью Reuters
Прямая речь президента: "Наши поразили их пункт управления на Курщине – и там погибло большое количество офицеров. Мне сказали, что 20, наверное, погибших офицеров, среди них старшие офицеры северокорейские и россияне".
Детали: Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 3 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС РФ в районе населенного пункта Новоивановка Суджанского района Курской области РФ.
Отмечалось, что этот пункт управления был расположен на территории заброшенного здания. Оккупанты его использовали для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении. Генштаб акцентировал, что "объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника".
Предыстория:
- 6 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что за 6 месяцев Курской операции Силы обороны обезвредили почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а также взяли в плен 909 военных.