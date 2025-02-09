В Кремле заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть разговор Трампа и Путина

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление президента США Дональда Трампа в интервью New York Post о том, что он уже говорил по телефону с Владимиром Путиным.

Источник: комментарий Пескова российским "Известиям"

Прямая речь: "По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам.

Реклама:

И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть".

Что предшествовало: