В Кремле заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть разговор Трампа и Путина
Воскресенье, 9 февраля 2025, 10:32
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление президента США Дональда Трампа в интервью New York Post о том, что он уже говорил по телефону с Владимиром Путиным.
Источник: комментарий Пескова российским "Известиям"
Прямая речь: "По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам.
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И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть".
Что предшествовало:
- Перед этим Трамп в интервью New York Post заявил, что говорил по телефону с российским павителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
- Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков 5 февраля впервые заявил, что контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "действительно есть".
- Также Трамп заявил, что может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
- Ранее Дональд Трамп говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".
- А Владимир Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.