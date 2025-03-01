Зеленский поговорил со Стармером о визите в США и гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в субботу поделились деталями своих визитов в США и обсудили надежные гарантии безопасности для Украины и роль, которую готова сыграть в них Великобритания.

Источник: сайт президента, Зеленский в Facebook

Детали: Отмечается, что война России в Украине, прямые угрозы для всей Европы и поиски путей к миру являются ключевыми темами обсуждения и переговоров в двустороннем формате, состоявшихся в субботу, и расширенной встречи с партнерами, которая планируется на воскресенье.

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Президент Украины и премьер-министр Великобритании поделились деталями своих визитов в США.

Дословно: "Лидеры подробно обсудили координацию с партнерами, реализацию совместного плана действий и конкретных шагов для усиления позиций Украины и окончания войны устойчивым и справедливым миром. Таким миром, после которого Россия не использует прекращение огня, чтобы перевооружиться и напасть снова. Именно поэтому за столом любых потенциальных мирных переговоров должны быть Украина, Европа и США.

Отдельное внимание уделили надежным гарантиям безопасности и роли, которую готова сыграть в них Великобритания. Лидеры показали одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех".

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Детали: Вместе с тем, комментируя заключение соглашения с Британией по кредиту на оборонные расходы, Зеленский подчеркнул, что заем будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов.

"Займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", - отметил президент.

Что предшествовало: Зеленский прибыл на переговоры со Стармером около 19:30 по киевскому времени.

Стамер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо".

Впоследствии Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на сумму около 3 миллиардов долларов США на оборонные нужды Украины.