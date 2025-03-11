"Русский мир" это мечта для Путина и кошмар для остальной Европы – министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский не должны соглашаться на соглашение по урегулированию развязанной РФ войны, которая может погрузить страну в межвоенный период, ведь амбиции РФ о "русском мире" это кошмар для Европы.

Источник: "Европейская правда", The Guardian

Детали: Брекельманс подчеркнул, что Зеленский должен вести переговоры с позиции силы.

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"Президент Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к какому-то межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно будет маячить агрессия", – подчеркнул нидерландский министр.

Он также добавил, что кремлевский правитель Владимир Путин "очень четко дал понять, что Украина не является его конечной остановкой в его походе к имперскому прошлому".

"Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические усилия, направленные на увеличение влияния и территории Российской империи на пути к своей мечте о восстановлении "русского мира", или "русского мира". Это мечта для Путина, и это кошмар для остальной Европы", – отметил Брекельманс.

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По его словам, сейчас "пришло время дать Путину проснуться и понять, что его мечты не соответствуют действительности".

"Какой бы жестокой ни стала эта война, украинцев нельзя заставить замолчать. Их можно принудить к покорности. Украинцы воюют на передовой нашей свободы и безопасности против российской тирании и агрессии. Это линия фронта свободы и безопасности Европы", – резюмировал Брекельманс.

В городе Джидда в Саудовской Аравии во вторник начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.