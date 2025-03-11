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Трамп анонсировал "большую встречу" с РФ и разговор с Путиным о прекращении огня

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 22:34
Трамп анонсировал большую встречу с РФ и разговор с Путиным о прекращении огня
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным относительно предложения о 30-дневном прекращении огня.

Источник: Трамп сказал журналистам возле Белого дома 11 марта, сообщает "Европейская правда"

Деталі: Трамп подтвердил, что после украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии поговорит с Путиным.

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"Для танго нужны двое, как говорится, правильно? Поэтому, надеюсь, он согласится, и это, думаю, уже будет 75%, остальное – это заключение документа и, ну, переговоры относительно позиций на земле и т.д.", – сказал он.

Американский президент выразил надежду, что прекращение огня может заработать "в следующие несколько дней".

"Я знаю, что у нас завтра (12 марта. – Ред.) большая встреча с россиянами и, надеюсь, после этого будут очень хорошие разговоры", – добавил Трамп, не уточнив, какую встречу имеет в виду.

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11 марта представители Украины и США провели переговоры в Джидде, которые длились около восьми часов. Это первая официальная встреча украинских и американских чиновников после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Напомним, по итогам встречи Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

ТрампПутинпереговоры
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