Генштаб заявил, что бои на Курщине продолжаются: ВСУ уже отбили 5 атак россиян

В течение 13 марта российские захватчики атаковали позиции Сил обороны 84 раза на 10 направлениях фронта. Самое горячее - Покровское направление, также продолжаются бои на Курщине, в течение дня ВСУ отбили здесь 5 атак врага, 4 боестолкновения еще продолжаются.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции наших защитников в районе Волчанска и Дорошевки. Продолжается одно боестолкновение.

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Дважды противник атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи Голубовки и Богуславки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражают пять атак в районе Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки еще две атаки уже отбиты.

Три боестолкновения зафиксированы на Северском направлении, два столкновения не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского.

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В настоящее время на Краматорском направлении происходит одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дают достойный отпор.

На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмов позиций наших защитников в районах Торецка и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 25 атак противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску.

На Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, украинские защитники уже отбили две атаки врага, продолжается бой.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районах Новополя и Новоселки, еще один бой продолжается. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, КАБы враг сбрасывал в районах населенных пунктов Шевченко и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупанты атакуют в районе Степного, Пятихаток, Каменского, а также в направлении Новоандреевки, при поддержке штурмовой авиации. В настоящее время одна атака врага отбита, еще семь - продолжаются.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

На Курщине, по имеющейся на это время информации, наши защитники отбили пять атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг 18 раз наносил авиационные удары, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и осуществил 106 артиллерийских обстрелов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.