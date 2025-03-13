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Глава Минфина США заявил о готовности ужесточить санкции против России в случае необходимости

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 18:52
Глава Минфина США заявил о готовности ужесточить санкции против России в случае необходимости
Скотт Бессент. Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности существенно усилить санкции против России, если это потребуется для урегулирования войны в Украине.

Источник: об этом он сказал в интервью CNBC в четверг, 13 марта, пишет "Европейская правда"

Детали: Бессента спросили, как будет выглядеть усиление санкций против РФ, о котором заявлял Трамп в случае, если Россия не согласится на соглашение о прекращении огня.

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Глава американского Минфина начал свой ответ с критики уровня санкций администрации бывшего президента Джо Байдена.

"Если взять шкалу от нуля до 10, я думаю, санкции администрации Байдена против РФ тянули на три балла, к концу их срока они подняли их до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", – заявил он.

Бессент подчеркнул, что Трамп предупреждал, что в случае необходимости готов оказать давление и на Киев, и на Москву.

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"Это все часть усилий президента Трампа, который готовит стол для успешных переговоров. Он готов оказать максимальное давление на обе стороны", – сказал американский министр.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что "согласен „ с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

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