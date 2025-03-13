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Трамп уверен, что сделал НАТО сильнее

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 19:15
Трамп уверен, что сделал НАТО сильнее
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп уверен, что его действия сделали НАТО сильнее.

Источник: Трамп сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует The Telegraph, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил Рютте, что его действия после того, как он стал президентом США, сделали военный Альянс "сильнее".

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"НАТО стало намного сильнее благодаря моим действиям. НАТО усиливается", – уверен он.

Также президент США похвалил генсека НАТО за "очень хорошую работу".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

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По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

Недавно Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.

ТрампНАТО
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