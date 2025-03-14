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В ЕС анонсировали санкции против "теневого флота" РФ и транзита через Балтийское море

Ирина Кутелева, Степан ГафткоПятница, 14 марта 2025, 13:27
В ЕС анонсировали санкции против теневого флота РФ и транзита через Балтийское море
Фото: Getty Images

В Евросоюзе сообщили, что продолжается подготовка 17-го пакета санкций против РФ и раскрыли, что в ограничения могут попасть "теневой флот", а также ограничения транзитных путей для России через Балтийское море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление европейского дипломата

Прямая речь дипломата: "Транзитные пути через Балтийское море очень важны для российской экономики. И мы знаем, что "теневой флот" играет также очень важную роль. Мы действительно хотим сделать все возможное, чтобы остановить его или ограничить".

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Детали: По его словам, приоритетными направлениями, которые могут быть включены в новый пакет санкций, являются дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничение транзитных путей для РФ через Балтийское море.

Кроме того, в новый пакет могут войти санкции против энергетического сектора РФ.

Собеседник "ЕвроПравды" также выразил обеспокоенность по поводу того, что каждый новый пакет санкций становится все сложнее принимать.

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"Нам нужно единодушие, чтобы двигаться дальше по 17-му пакету. Это может быть непросто, учитывая, насколько сложно нам было добиться продления действующих индивидуальных санкций против России", – сказал он.

Напомним:

  • 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения 2022 года.
  • Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.
  • По данным источников "ЕП", из санкционного списка изъяли имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Европасанкции
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