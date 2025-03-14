Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, чтобы положить конец "шантажу" – FT

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 14 марта 2025, 14:09
В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, чтобы положить конец шантажу – FT
Премьер Венгрии Виктор Орбан, фото: Getty Images

Британское издание Financial Times написало, что решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Согласно публикации, накануне послы ЕС целый день спорили с послом Венгрии в Брюсселе, который требовал вычеркнуть из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще семерых человек. В противном случае Будапешт угрожал отказаться поддержать продление части антироссийских санкций еще на полгода.

Реклама:

Столкнувшись с возможностью того, что около двух тысяч подсанкционных лиц, в том числе Владимир Путин, могут быть освобождены от санкций из-за венгерского вето, 26 послов согласились исключить трех человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее. 

В конце концов, по данным источников, санкции было решено продлить на шесть месяцев.

Но последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны, чтобы получить преимущества для Кремля, довела терпение других столиц до предела.

РЕКЛАМА:

"Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 – ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, – но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага", – говорится в публикации.

Между тем, если Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении экономических санкций против России, включая замораживание государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Будапешта может достичь апогея.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статьеОрбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС

ЕСВенгриясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоЗеленский сменил начальника Генштаба
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
фото, видеоПодозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
видеоВ Северной Македонии погибли 59 человек в результате пожара на концерте
Си проигнорировал приглашение на юбилейный саммит ЕС-Китай – СМИ
У Трампа объяснили решение прекратить финансирование "Голоса Америки"
Все новости...
ЕС
В ЕС назвали россиян, исключенных из санкционного списка из-за давления Венгрии – источник ЕП
Послы ЕС согласовали продление санкций против России – источник
ЕС может создать военный фонд до 40 млрд евро для Украины, обойдя вето Венгрии – СМИ
Последние новости
19:15
Почему нельзя есть перед операцией: объяснение хирурга
19:10
Эрдоган заверил Трампа в поддержке "решительных и прямых" усилий по войне в Украине
18:43
США хотят "изменить статус-кво" в мировой торговле – Рубио
18:28
Россияне обстреляли Купянщину: 4 раненых, разрушен дом
18:17
За неделю Нацбанк продал 545 миллионов долларов
18:14
Почему возникает весенняя депрессия и как с ней справиться – объясняет наука
17:54
Сибига выступит на заседании министров иностранных дел ЕС 17 марта
17:47
Советник Трампа: Украина может потерять территории в обмен на гарантии безопасности
17:30
Макрон призывает европейские государства покупать оружие в Европе вместо США
17:22
Взрывается новыми звездами: телескоп "Хаббл" заснимал яркий свет спиральной галактики
Все новости...
Реклама:
Реклама: