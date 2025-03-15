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"Союз без Украины": Орбан опубликовал список требований к Брюсселю

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 13:15
Союз без Украины: Орбан опубликовал список требований к Брюсселю
Орбан. Фото с Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя".

Источник: Орбан, "Европейская правда"

Деталі: Это список является переформулированным списком "12 пунктов" – кратким изложением требований лидеров венгерской революции (1848-1849).

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Среди нынешних политических месседжей венгерского премьер-министра является то, что он "хочет Европы наций", суверенитета и "сильного вето для национальных правительств", но он также "требует", чтобы "агенты Сороса были исключены из Еврокомиссии", а "коррумпированные лоббисты устранены из парламента".

Он также требует запретить "неестественное перевоспитание" детей, а также защитить "христианское наследие Европы".

Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".

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15 марта в Венгрии отмечают годовщину Венгерской революции 1848-49 годов. В ее ходе были проведены коренные преобразования социально-политического устройства Венгерском королевстве, провозглашена независимость от Габсбургов и создано демократическое государство.

В списке из 12 требований лидеров революции были, в частности, предоставление демократических свобод, вывод из страны австрийских войск и возвращение на родину венгерских частей, создание самостоятельного правительства и тому подобное.

Ожидается, что Орбан выступит в Будапеште по случаю годовщины революции. Как сообщает Telex, у места выступления Орбана раздавали листовки с его 12-ю пунктами.

Между тем источники "ЕвроПравды" рассказали, что при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".

Напомним, Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

ВенгрияЕС
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