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Премьер Британии: Путину придется сесть за стол переговоров

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 15:25
Премьер Британии: Путину придется сесть за стол переговоров
Стармер. Фото - Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин "рано или поздно" будет вынужден сесть за стол переговоров по урегулированию развязанной им войны против Украины.

Источник: Sky News, "Европейская правда"

Детали: Стармер выступил перед началом виртуальной встречи мировых лидеров, на которой будут обсуждать вопросы поддержки мира в Украине.

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Глава правительства Британии сказал своим коллегам, что за последнюю неделю произошло "много событий", которые им необходимо обсудить.

Говоря о том, что Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе, Стармер сказал, что президент Владимир Зеленский показал, что "Украина – сторона мира, потому что он взял на себя обязательства о 30-дневном безусловном прекращении огня".

В то же время, по его словам, Путин "пытается оттянуть время".

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Стармер подчеркнул: если хозяин Кремля "серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня".

"Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, продвигаться вперед и готовиться к миру – миру, который будет безопасным и прочным", – подчеркнул он.

Это означает укрепление собственной обороны Украины, "готовность самим защищать любое соглашение с помощью коалиции желающих", а также продолжать "оказывать давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", добавил британский премьер.

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

ВеликобританияРосcияпереговоры
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