У Трампа ожидают прогресса по войне в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса по урегулированию войны России против Украины.

Источник: Уиткофф в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: На просьбу оценить перспективы заключения "сделки" для завершения войны в Украине спецпредставитель Трампа отметил, что президент США говорит о "неделях" как временных рамках, "и я с ним согласен".

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"Я очень надеюсь, что мы увидим реальный прогресс, которого мы уже достигли. Думаю, все должны сосредоточиться на прогрессе, который был достигнут с момента инаугурации президента. Никто не ожидал такого быстрого прогресса", – добавил он.

Уиткофф также считает, что Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в течение следующей недели.

Спецпосланник Трампа, как известно, был в России и имел встречу с Владимиром Путиным на этой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.

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В Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".