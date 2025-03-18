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Путин хочет, чтобы США остановили все поставки оружия Украине для "перемирия" – Bloomberg

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 13:10
Путин хочет, чтобы США остановили все поставки оружия Украине для перемирия – Bloomberg
Глава РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава РФ Владимир Путин требует остановить все поставки западного оружия Украине для заключения соглашения о прекращении огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным собеседников агентства в Москве, во время визита в столицу РФ спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа это условие Путин назвал обязательным для подписания соглашения о прекращении огня.

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Источники Bloomberg добавили, что Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, но ее минимальная цель состоит в том, чтобы остановить помощь США.

Российские собеседники агентства также настаивают, что приостановление поставок оружия, которого добивается Путин, будет временным. Поставки оружия якобы возобновят после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.

В то же время неназванный европейский чиновник назвал маловероятным то, что Европа согласится на требование России заблокировать поставки оружия в Украину ее союзниками во время любого "перемирия".

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Он подчеркнул, что это может привести к ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, тогда как Украина не будет иметь такой возможности.

Ранее агентство писало, что якобы Путин в целом поддерживает предложение США о "перемирии", но настаивает на том, что необходимо выполнить ряд условий, прежде чем Россия согласится.

Предыстория:

ПутинСШАпомощь Украине
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