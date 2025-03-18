Путин хочет, чтобы США остановили все поставки оружия Украине для "перемирия" – Bloomberg
Глава РФ Владимир Путин требует остановить все поставки западного оружия Украине для заключения соглашения о прекращении огня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По данным собеседников агентства в Москве, во время визита в столицу РФ спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа это условие Путин назвал обязательным для подписания соглашения о прекращении огня.
Источники Bloomberg добавили, что Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, но ее минимальная цель состоит в том, чтобы остановить помощь США.
Российские собеседники агентства также настаивают, что приостановление поставок оружия, которого добивается Путин, будет временным. Поставки оружия якобы возобновят после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.
В то же время неназванный европейский чиновник назвал маловероятным то, что Европа согласится на требование России заблокировать поставки оружия в Украину ее союзниками во время любого "перемирия".
Он подчеркнул, что это может привести к ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, тогда как Украина не будет иметь такой возможности.
Ранее агентство писало, что якобы Путин в целом поддерживает предложение США о "перемирии", но настаивает на том, что необходимо выполнить ряд условий, прежде чем Россия согласится.
Предыстория:
- 18 марта президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить прекращение войны в Украине.
- В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.
- Перед тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и встречался с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.