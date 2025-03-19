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Трамп отклонил одно из требований Путина для прекращения огня – Белый дом

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 марта 2025, 20:08
Трамп отклонил одно из требований Путина для прекращения огня – Белый дом
фото: Getty Images

США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной, несмотря на то что против этого выступает глава Кремля Владимир Путин.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 19 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Ливитт, "обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться".

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Накануне в Кремле после разговора Путина с Дональдом Трампом заявили, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Тогда также стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина.

Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

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Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Трампом 19 марта заявил, что Украина соглашается на предложение частичного перемирия, и представители Киева и Вашингтона обсудят его технические детали в Саудовской Аравии.

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ТрампПутинперемириевойна
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