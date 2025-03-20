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Трамп не поднимал вопрос Крыма – Зеленский

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 20 марта 2025, 16:51
Трамп не поднимал вопрос Крыма – Зеленский
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

Источник: Зеленский на совместной с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре пресс-конференции, "Европейская правда"

Детали: Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста об информации, которую распространили СМИ о том, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

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"Трамп со мной не поднимал этот вопрос (о Крыме. – Ред.). Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это", – отметил Зеленский.

По словам украинского президента, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Стоит отметить, что недавно Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

ЗеленскийТрампКрымпереговоры
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