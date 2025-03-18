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Трамп розглядає можливість визнання Криму російським – ЗМІ

Іван Д'яконов, Ірина БалачукВівторок, 18 березня 2025, 05:49
Трамп розглядає можливість визнання Криму російським – ЗМІ
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.

Джерело: Semafor з посиланням на двох високопосадовців обізнаних з цим питанням

Деталі: За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає різні варіанти завершення війни, один із яких – визнання Криму російським. Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об’єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення. 

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Дослівно: "Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни".

Деталі: Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз у коментарі Semafor наголосив, що адміністрація "не давала жодних зобов’язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ".

Пряма мова Г’юза: "Ще два тижні тому Україна і Росія були за багато миль один від одного щодо переговорів про припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту".

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Для довідки: За даними Медіамейкер, Semafor – це американський проєкт журналістів Джастіна та Бена Смітів (спільне лише прізвище), який працює з 18 жовтня 2022 року. Джастін Сміт – це ексгенеральний директор Bloomberg Media, а Бен – колишній оглядач The New York Times і головред BuzzFeed News.  

Джастін Сміт описував культуру Semafor як: "Жодної драми. Жодних пліток. Жодного его". За задумом, медіа мало позбавити споживачів новин "розчарувань" завдяки трансформації традиційної форми статті, яка відділятиме факти від суджень.

У Semafor працює колишня виконавча редакторка Reuters і заступниця головреда The Wall Street Journal, а тепер виконавча редакторка Джина Чуа. Головним редактором є Бен Сміт, також у команді інші журналісти й репортери з таких видань як Associated Press, The Washington Post, The New York Times тощо. Загалом на жовтень 2024 року у виданні працювало близько 80 людей.

Орієнтовно 65 % авдиторії Semafor припадає на США, а приблизно 6,5 % читачів перебувають у Великій Британії. Водночас Semafor має досить велику авдиторію (орієнтовно 22,6 %) за межами англомовних країн.

За даними Медіамейкер, на початку існування видання залучило $25 млн від різних спонсорів.  

Передісторія:

  • Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".
  • Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

СШАКримросійсько-українська війнаУкраїна
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