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Армия РФ атаковала Никопольский район на Днепропетровщине: есть погибший и пострадавшая

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 марта 2025, 18:47
Армия РФ атаковала Никопольский район на Днепропетровщине: есть погибший и пострадавшая
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска 20 марта атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области: погиб мужчина, женщина пострадала.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Враг атаковал Никопольский район БпЛА и артиллерией. Пострадали райцентр и Марганецкая община.

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Погиб 73-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Пострадала женщина 68 лет. Она будет лечиться амбулаторно".

Детали: В Синельниковском районе россияне ударили по Межевской громаде беспилотниками. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, хозяйственная постройка.

По Новопавловской – ударили КАБом. Частично разрушены 3 частных дома, еще 8 – изуродованы. Повреждены авто и мотоцикл.

Днепропетровская областьобстрелвойна
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