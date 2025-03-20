Армия РФ атаковала Никопольский район на Днепропетровщине: есть погибший и пострадавшая
Четверг, 20 марта 2025, 18:47
Российские войска 20 марта атаковали артиллерией и беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области: погиб мужчина, женщина пострадала.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Враг атаковал Никопольский район БпЛА и артиллерией. Пострадали райцентр и Марганецкая община.
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Погиб 73-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Пострадала женщина 68 лет. Она будет лечиться амбулаторно".
Детали: В Синельниковском районе россияне ударили по Межевской громаде беспилотниками. Повреждены сельхозпредприятие, частный дом, хозяйственная постройка.
По Новопавловской – ударили КАБом. Частично разрушены 3 частных дома, еще 8 – изуродованы. Повреждены авто и мотоцикл.