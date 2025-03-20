Российский дрон атаковал жительницу Херсонщины: она в коме

54-летняя женщина получила тяжелые ранения в результате удара российского беспилотника в селе Качкаровка Херсонской области.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что в результате атаки женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы.

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Также у нее ушиб головного мозга, осколочные ранения и церебральная кома.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Что предшествовало: Два человека погибли в Херсоне 19 марта в результате российских обстрелов.