Российская армия атаковала прифронтовые населенные пункты Запорожской области
Четверг, 20 марта 2025, 22:45
Российские войска вечером 20 марта атаковали прифронтовые населенные пункты Запорожской области, предварительно, есть пострадавшие.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива.
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Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям".
Обновлено: Ночью 21 марта Федоров опубликовал видео последствий вражеской атаки на Запорожский район.