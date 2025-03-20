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Российская армия атаковала прифронтовые населенные пункты Запорожской области

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 марта 2025, 22:45
Российская армия атаковала прифронтовые населенные пункты Запорожской области
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 20 марта атаковали прифронтовые населенные пункты Запорожской области, предварительно, есть пострадавшие.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива.

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Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям".

Обновлено: Ночью 21 марта Федоров опубликовал видео последствий вражеской атаки на Запорожский район.

Запорожская областьвойнавзрыв
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