Российская армия атаковала прифронтовые населенные пункты Запорожской области

Российские войска вечером 20 марта атаковали прифронтовые населенные пункты Запорожской области, предварительно, есть пострадавшие.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива.

Реклама:

Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям".

Обновлено: Ночью 21 марта Федоров опубликовал видео последствий вражеской атаки на Запорожский район.