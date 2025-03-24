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ЦАХАЛ заявил о ликвидации должностных лиц ХАМАС в Секторе Газа

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 марта 2025, 02:18
ЦАХАЛ заявил о ликвидации должностных лиц ХАМАС в Секторе Газа
военные Израиля, иллюстративное фото ЦАХАЛ в twitter

Израильские военные сообщили об обезвреживании высокопоставленного чиновника и военных руководителей ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ

Детали: В одном из сообщений отмечается, что военные Израиля ликвидировали высокопоставленного представителя политического бюро ХАМАС, который руководил стратегическим и военным планированием группировки Салаха Бардавила. Он был главой офиса планирования и развития ХАМАС в южной части Сектора Газа и руководил стратегическим и военным планированием организации ХАМАС на территории анклава.

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Кроме того, указывают в ЦАХАЛ, что они совместно с Силами безопасности Израиля (ISA) "в течение последних дней нанесли удары по террористическим целям и террористам по всему Сектору Газа, чтобы снизить военный потенциал ХАМАС и устранить угрозы для Израиля и войск ЦАХАЛа". В результате этих ударов были обезврежены заместитель командира одной из бригад ХАМАСа в Газе Ахмад Салман Авджа Шимали. Он отвечал за операции, планирование наступательной стратегии и создание сил бригады для подготовки к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также был ликвидирован командир батальона ХАМАС "Шеджайя" Джамиль Омар Джамиль Вадия. Он отвечал за развертывание сил батальона против войск ЦАХАЛа. Его также обвиняют в причастности к обстрелу школьного автобуса в апреле 2011 года в Израиле, когда погиб 16-летний подросток. Большую часть войны он возглавлял батальон после того, как заменил Вессама Фархата, которого ликвидировали в декабре 2023 года.

Сектор ГазаИзраильтерроризм
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