Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа – СМИ

Последствия ударов по Рафаху на юге Сектора Газа 12 февраля 2024 года. Фото: Getty Images

В ночь на вторник израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра

Детали: Как пишет издание, ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

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"В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет сейчас наносят массированные удары по объектам террористов ХАМАС по всему Сектору Газа", – говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и Шин-Бет.

Офис Нетаньяху утверждает, что ХАМАС "отверг все предложения, которые он получил" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

В своем заявлении о ночных ударах офис Нетаньяху заявил, что они направлены на достижение военных целей Израиля, а именно: ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников.

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"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с растущей военной силой", – заявляет офис Нетаньяху.

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