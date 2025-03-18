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Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 18 марта 2025, 03:33
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа – СМИ
Последствия ударов по Рафаху на юге Сектора Газа 12 февраля 2024 года. Фото: Getty Images

В ночь на вторник израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра 

Детали: Как пишет издание, ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

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"В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет сейчас наносят массированные удары по объектам террористов ХАМАС по всему Сектору Газа", – говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и Шин-Бет.

Офис Нетаньяху утверждает, что ХАМАС "отверг все предложения, которые он получил" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

В своем заявлении о ночных ударах офис Нетаньяху заявил, что они направлены на достижение военных целей Израиля, а именно: ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников.

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"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с растущей военной силой", – заявляет офис Нетаньяху.

Предыстория:

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
  • 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены.
  • 2 марта Израиль поддержал предложение США о продлении режима прекращения огня с ХАМАС на период священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
  • 5 марта Президент США опубликовал жесткое обращение к палестинской группировке ХАМАС, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших, иначе – "боевикам конец".

ИзраильХАМАСБлижний Восток
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