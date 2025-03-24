РФ атаковала Киевщину: Раненый мужчина, поврежденны дома, пожар на предприятии

В Фастовском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников ранен мужчина, повреждены два частных дома, был пожар на территории торгового предприятия.

Источник: Киевская ОВА

Дословно КОВА: "К сожалению, в Фастовском районе в результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет.

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У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Сейчас он госпитализируется в местную больницу".

Детали: В военной администрации добавили, что в результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Кроме того, ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

фото: КОВА

фото: КОВА

фото: КОВА

Что предшествовало: Сообщалось, что в Киевской области в воскресенье поздно вечером противовоздушная оборона работала по вражеским БпЛА.