ISW: Кремль, вероятно, давит на Центробанк РФ из-за инфляции, связанной с войной

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль давит на Центробанк России из-за высокой процентной ставки и с целью скрыть инфляцию, вызванную войной РФ в Украине.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что, по неподтвержденным данным, существует напряженность между главой российского Центрального банка Эльвирой Набиуллиной и Кремлем из-за высокой процентной ставки и монетарной политики России во время войны.

Реклама:

23 марта российский инсайдерский источник заявил, что Счетная палата Совета Федерации (высший контрольно-ревизионный орган Российской Федерации – ред.) недавно инициировала проверку Центрального банка России с целью проверки его монетарной политики с 2022 по 2024 годы и влияния процентной ставки на инфляцию, бюджетные расходы и инвестиции.

Источник утверждал, что расследование является "фактически" атакой на Набиуллину. Источник утверждал, что группа лоббистов из крупного российского бизнеса добивается снижения процентной ставки.

"ISW не может независимо проверить это утверждение внутреннего источника и не наблюдает за другими отчетами о вероятном аудите", – добавляют в обзоре.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем аналитики отмечают, что российская инфляция растет из-за полномасштабного вторжения России в Украину, и российский Центральный банк в декабре 2024 года решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21 процента – самую высокую российскую процентную ставку с 2003 года - как часть усилий по сдерживанию растущих темпов инфляции.

Дословно из отчета: "Процентная ставка Центрального банка России до 2025 года оставалась относительно консервативной, несмотря на значительное и растущее инфляционное давление.

В течение последних месяцев Кремль утверждал, что уровень инфляции составляет примерно 9-10 процентов, но эти цифры, вероятно, намного ниже фактического уровня инфляции, который, вероятно, ближе к 20-25 процентам.

Нынешняя процентная ставка в России, скорее всего, должна была бы быть выше, и Кремль, вероятно, оказывал давление на Центральный банк, чтобы тот удержал ставку на уровне 21 процента, тогда как Центральный банк должен был ее повысить, чтобы обуздать инфляцию".

Детали: Аналитики предполагают, что правитель России Владимир Путин также попытался переложить вину за рост инфляции на Центральный банк, в частности Набиуллину.

Дословно из отчета: "Аудит Центрального банка может быть частью постоянных усилий Кремля применить политическое давление на банк, чтобы предотвратить дальнейшее повышение процентной ставки сверх текущей в 21 процент, справиться с ожиданиями и разочарованием российского бизнеса, а также способствовать нарративу Кремля об экономической стабильности России.

Постоянное манипулирование решениями Центрального банка со стороны Кремля, вероятно, мешает российскому правительству проводить разумную монетарную политику военного времени".

Ключевые выводы ISW за 23 марта: