Оккупанты атаковали дронами Харьковскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии
Понедельник, 24 марта 2025, 07:30
Российские военные ударили беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Купянском районе Харьковской области, в результате чего сгорели складские помещения.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Вечером 23 марта враг атаковал ударными БпЛА сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания дронов загорелось складское здание".
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Детали: Спасатели также опубликовали фото и видео масштабного пожара.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС.
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- Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеского дрона в с. Большая Бабка Чугуевского района Харьковщины ранены беременная женщина и мужчина.