Оккупанты атаковали дронами Харьковскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии

Российские военные ударили беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Купянском районе Харьковской области, в результате чего сгорели складские помещения.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Вечером 23 марта враг атаковал ударными БпЛА сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания дронов загорелось складское здание".

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Фото ГСЧС

Детали: Спасатели также опубликовали фото и видео масштабного пожара.

Фото ГСЧС

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – подытожили в ГСЧС.

Фото ГСЧС

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