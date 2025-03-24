Минус 1 280 солдат и 4 вертолета – потери РФ за сутки
Понедельник, 24 марта 2025, 07:48
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 370 единиц вооружения и военной техники врага, в частности, 4 вертолета и 81 артиллерийскую систему, а также обезвредили 1 280 оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 904 760 (+1 280) человек,
- танков – 10 420 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 21 652 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 25 129 (+81) ед,
- РСЗО – 1 338 (+5) ед,
- средств ПВО – 1 117 (+1) ед,
- вертолетов – 335 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 641 (+146) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 726 (+116) ед,
- специальной техники – 3 785 (+1) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вертолета Ка-52 и два вертолета Ми-8 противника в Белгородской области РФ.