Минус 1 280 солдат и 4 вертолета – потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более 370 единиц вооружения и военной техники врага, в частности, 4 вертолета и 81 артиллерийскую систему, а также обезвредили 1 280 оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 904 760 (+1 280) человек,

танков – 10 420 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 21 652 (+16) ед,

артиллерийских систем – 25 129 (+81) ед,

РСЗО – 1 338 (+5) ед,

средств ПВО – 1 117 (+1) ед,

вертолетов – 335 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 641 (+146) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 41 726 (+116) ед,

специальной техники – 3 785 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория: