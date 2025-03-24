Сбой в "Укрзализныце" произошел из-за масштабной кибератаки: восстановление продолжается

Сбой в работе систем "Укрзализныци" 23 марта произошел из-за масштабной таргетированной кибератаки. Восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и идет до сих пор.

Источник: пресс-служба УЗ

Дословно: "Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками!".

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Детали: В компании объясняют, что поскольку и раньше "Укрзализныця" становилась объектом кибератак врага, в компании внедрены протоколы резервирования.

Указано, что последняя атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением из "бэкапов" специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости.

Сейчас онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня компания планирует работать работать в офлайн-режиме.

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Как сейчас работает "Укрзализныця":

билеты продаются через кассы. Кассы усиливают персоналом, расширяют графики работы;

на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно - только онлайн);

в крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу - направляйтесь непосредственно к поезду. Поездные бригады проинформированы, как оформлять проезд на месте (извинения заранее, могут не быть в наличии места всех классов, но стремятся довезти всех).

Если вы планируете путешествие позже, чем утренние рейсы 25.03

настоятельно просят не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра;

УЗ обещает проинформировать сразу по восстановлению онлайн сервисов.

Как вернуть билеты?

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, сделать это онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки вашего рейса прислать на почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Заявку о возврате обработают в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

О любых других нестандартных случаях просят сообщать на services.uz.gov.ua@gmail.com.

Что предшествовало: 23 марта "Укрзализныця" предупредила о техническом сбое в IT системе. Не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. Компания усилила дополнительными работниками смены железнодорожных касс на вокзалах.