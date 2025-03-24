Россияне возобновили атаки вблизи Покровска после некоторого затишья – "Хортица"

После определенного временного затишья российские оккупационные войска возобновляют попытки улучшить свое тактическое положение вблизи города Покровск Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "О перспективах на Покровском направлении: россияне очень выдохлись в течение двух месяцев. За первые 10 дней марта они взяли определенную паузу. В течение этой паузы очень резко упало количество боевых столкновений на этом направлении, но потом оно снова пошло вверх.

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Это означает, что россияне просто восстановились и сейчас возобновляют попытки так или иначе улучшить свое тактическое положение вблизи города Покровск. При этом интенсивность не достигла тех уровней, как была в феврале, просто потому, что россиян физически меньше. И их меньше, и техники у них меньше. Непосредственно ребята, которые воюют на тех направлениях - Покровск, Мирноград, - говорят, что у них меньше россиян".

Детали: Офицер добавил, что российские войска не могут оставить это направление, поскольку оно все еще входит в их стратегические планы по контролю над этой частью Донецкой области.

Трегубов отметил, что в течение января-февраля враг понес большие потери под Покровском.