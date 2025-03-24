Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Советник Трампа случайно добавил журналиста в чат, где речь шла об ударах по Йемену

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 марта 2025, 19:31
Советник Трампа случайно добавил журналиста в чат, где речь шла об ударах по Йемену
Майкл Волц. Иллюстративное фото: Getty Images

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его случайно добавили в закрытый чат в Signal, где представители администрации Дональда Трампа обсуждали удары по Йемену 15 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал издания

Детали: По словам Голдберга, 11 марта – за четыре дня до американских ударов в Йемене – он получил в Signal запрос от пользователя по имени Майкл Волц, тезки советника Трампа по нацбезопасности.

Реклама:

Приняв запрос, журналист оказался в чате под названием "Houthi PC small group" (PC – principals committee, так в США обозначают группу топ-чиновников по вопросам национальной безопасности).

В ней было всего 18 человек, в том числе аккаунты, писавшие от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Уиткоффа и др.

Дальнейшая переписка в группе содержала детали планирования и обсуждения удара американских войск по Йемену, который состоялся 15 марта. Из деталей, которые там были, главный редактор The Atlantic сделал вывод, что группа была настоящей.

РЕКЛАМА:
 
Скриншот сообщений в закрытой группе Signal, куда попал журналист Джеффри Голдберг
ФОТО: THE ATLANTIC

Эту же информацию косвенно подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз, который сказал, что в администрации изучают, каким образом в группу "был добавлен случайный номер".

Опрошенные The Atlantic юристы считают, что действия Волца могут представлять нарушение законодательства США, которое регулирует обращение с информацией о национальной обороне.

Кроме того, советник Трампа установил режим самоуничтожения для отдельных сообщений, что противоречит федеральному закону, который обязывает сохранять все текстовые сообщения должностных лиц администрации.

Отметим, что администрация президента США ревностно относится к источникам информации журналистов в федеральной власти.

Только на прошлой неделе советник Трампа Илон Маск открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен был получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.

Напомним:

  • 15 марта президент США Дональд Трамп приказал начать "мощные военные действия" против хуситов в Йемене и пригрозил Ирану за поддержку хуситов.

Йемен ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Фондовый рынок США переживает крупнейшее в истории двухдневное падение
На фронте заработали дроны на оптоволокне с дальностью 20 километров – Сырский
видеоВ Сибири бушуют степные пожары, огонь переходит на дома
В Кривом Роге на полнедели объявили траур
Россия снова атаковала почти сотней беспилотников
Reuters: Администрация Трампа ошибочно разослала украинцам письма о выдворении из США
Все новости...
Йемен
Трамп заявил о начале "мощных военных действий" против хуситов в Йемене
Под обстрел в Йемене попал глава ВОЗ
Нетаньяху: Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене
Последние новости
15:03
"Была паника": как домашний ДНК-тест помог разгадать тайну рождения 70-летней британки
14:48
Ультраправые в Германии впервые догнали консерваторов в опросе
14:31
FT: Зеленский поручил проверить чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США
14:10
В больницах Кривого Рога находятся 38 пострадавших после атаки РФ: в каком они состоянии
13:52
Зеленского "неприятно удивила" реакция США на российский удар по Кривому Рогу
13:26
Фондовый рынок США переживает крупнейшее в истории двухдневное падение
13:02
В Винницкой области учитель нецензурно высказывался и ударил ученика по голове: за дело взялась полиция
12:55
фотоЭстония выслала россиянина, который оправдывал преступления России
12:30
В Испании в результате шторма погибли три человека
12:16
На фронте заработали дроны на оптоволокне с дальностью 20 километров – Сырский
Все новости...
Реклама:
Реклама: