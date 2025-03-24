Советник Трампа случайно добавил журналиста в чат, где речь шла об ударах по Йемену

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его случайно добавили в закрытый чат в Signal, где представители администрации Дональда Трампа обсуждали удары по Йемену 15 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал издания

Детали: По словам Голдберга, 11 марта – за четыре дня до американских ударов в Йемене – он получил в Signal запрос от пользователя по имени Майкл Волц, тезки советника Трампа по нацбезопасности.

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Приняв запрос, журналист оказался в чате под названием "Houthi PC small group" (PC – principals committee, так в США обозначают группу топ-чиновников по вопросам национальной безопасности).

В ней было всего 18 человек, в том числе аккаунты, писавшие от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Уиткоффа и др.

Дальнейшая переписка в группе содержала детали планирования и обсуждения удара американских войск по Йемену, который состоялся 15 марта. Из деталей, которые там были, главный редактор The Atlantic сделал вывод, что группа была настоящей.

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Скриншот сообщений в закрытой группе Signal, куда попал журналист Джеффри Голдберг ФОТО: THE ATLANTIC

Эту же информацию косвенно подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз, который сказал, что в администрации изучают, каким образом в группу "был добавлен случайный номер".

Опрошенные The Atlantic юристы считают, что действия Волца могут представлять нарушение законодательства США, которое регулирует обращение с информацией о национальной обороне.

Кроме того, советник Трампа установил режим самоуничтожения для отдельных сообщений, что противоречит федеральному закону, который обязывает сохранять все текстовые сообщения должностных лиц администрации.

Отметим, что администрация президента США ревностно относится к источникам информации журналистов в федеральной власти.

Только на прошлой неделе советник Трампа Илон Маск открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен был получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.

Напомним: