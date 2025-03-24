СМИ: Украинская делегация остается еще на день в Саудовской Аравии для встречи с США

Фото с переговоров в Эр-Рияде 11 марта - Андрей Ермак в Telegram

Делегация Украины остается в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник

Детали: Российская и американская делегации вечером 24 марта завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12 часов и касались завершения российского вторжения в Украину. По ее итогам 25 марта распространят совместное заявление.

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В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.