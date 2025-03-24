СМИ: Украинская делегация остается еще на день в Саудовской Аравии для встречи с США
Делегация Украины остается в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник
Детали: Российская и американская делегации вечером 24 марта завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12 часов и касались завершения российского вторжения в Украину. По ее итогам 25 марта распространят совместное заявление.
В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".
После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.