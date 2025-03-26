Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: прозвучало не менее 15 взрывов
Среда, 26 марта 2025, 00:21
Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог. В городе прогремело не менее 15 взрывов.
Источник: руководитель Совета обороны города Александр Вилкул
Прямая речь: "Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто".
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Обновлено в 00:21: Вилкул сообщил, что несмотря на значительные разрушения обошлось без жертв.