Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: прозвучало не менее 15 взрывов

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог. В городе прогремело не менее 15 взрывов.

Источник: руководитель Совета обороны города Александр Вилкул

Прямая речь: "Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто".

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Обновлено в 00:21: Вилкул сообщил, что несмотря на значительные разрушения обошлось без жертв.