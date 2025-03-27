Во Франции допускают развертывание миротворцев в центре Украины вдоль Днепра – AP

Агентство The Associated Press со ссылкой на неназванного французского чиновника сообщило, что во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Как отмечается, корзина возможных вариантов, которые рассматривают европейские военачальники и планировщики, включает ряд сценариев, которые они готовят для рассмотрения лидерами государств.

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Одним из возможных вариантов, на котором настаивает Франция, является развертывание членами коалиции значительных сил в центральной Украине, где-то вдоль Днепра, подальше от линии фронта, сказал французский чиновник, который на условиях анонимности рассказал об обсуждении за закрытыми дверями.

По словам чиновника, среди других возможных вариантов, которые рассматриваются, – развертывание сил поддержки еще дальше от фронтов, на крайнем западе Украины или в соседней стране.

Британские официальные лица заявили, что эти силы могут насчитывать от 10 000 до 30 000 военнослужащих – что было бы значительным усилием для стран, которые сократили свои вооруженные силы после холодной войны, но сейчас перевооружаются.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что предлагаемые европейские силы не будут размещены на линии фронта в Украине, "и не будут задействованы в первый день против российских сил".

Они будут "силами, которые будут отговаривать россиян от повторного нападения. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут отмечать четкую поддержку со стороны нескольких европейских правительств и союзников", сказал он.

"Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход", – сказал он.

"Единственные, кто мог бы в этот момент спровоцировать конфликт, воинственную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", подчеркнул Макрон.

Что предшествовало: