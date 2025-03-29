Аналитики ISW рассказали, почему Путин начал выдвигать новые требования в мирных переговорах

Правитель России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран для того, чтобы держать "в заложниках" переговоры о завершении войны, а самому тем временем продолжать наступление российских оккупантов, считают аналитики "Института изучения войны".

Источник: отчет ISW

Дословно: "Путин пытается ввести в дискуссии о разрешении войны новое требование, связанное с давними усилиями Кремля подорвать легитимность украинского правительства".

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Детали: Как отмечают аналитики, новое требование Путина о создании временного правительства в Украине как предпосылки для мирных переговоров демонстрирует, как Кремль продолжает "держать переговоры в заложниках" и пытается требовать от Запада дополнительных уступок после прогресса, достигнутого в текущих переговорах о прекращении огня.

"Кремль остается преданным своей цели продолжить любые переговоры о временном прекращении огня на линии фронта или постоянное мирное соглашение, чтобы продолжать достигать постепенных успехов на поле боя и создать благоприятные условия для достижения полной капитуляции Украины", - говорится в отчете ISW.

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