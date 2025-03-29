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Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове

Катерина ТищенкоСуббота, 29 марта 2025, 21:54
Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове
разрушения в военном госпитале в Харькове, фото: Генштаб ВСУ

В субботу вечером российские войска вопреки нормам международного гуманитарного права нанесли удар по военному госпиталю в Харькове, пострадали военнослужащие, которые проходили лечение.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Вечером 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков.

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В результате поражения БпЛА типа "Шахед" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре".

Детали: В Генштабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности, и соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.

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Что предшествовало: В субботу вечером российские войска нанесли удары БпЛА типа "Шахед" по Харькову, известно о 2 погибших и 27 пострадавших, среди которых дети.

ХарьковВооруженные силыбеспилотники
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