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На Киевщине работает ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 29 марта 2025, 23:14
На Киевщине работает ПВО
Иллюстрация Getty Images

На Киевщине в субботу вечером противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ

Дословно ОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: По состоянию на 23:09 Воздушные силы сообщают о вражеских ударных БпЛА на Сумщине, Черниговщине курсом на Киевщину, Полтавщине, в районе Харькова и через Кировоградщину курсом на Черкасщину.

Что предшествовало: В субботу вечером российские войска нанесли удары БпЛА типа "Шахед" по Харькову, известно о 2 погибших и 27 пострадавших, среди которых дети.

Киевская областьПВОбеспилотники
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