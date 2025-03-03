США готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов возобновить взаимодействие, как только Украина будет готова к миру.

Источник: Рубио в интервью американскому телеканалу ABC в программе This Week

Детали: Рубио отметил, что США "будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру, а это, очевидно, то, что президент (Дональд Трамп – ред.) имеет целью".

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Он отметил, что Вашингтон пытается найти способ прекратить войну, но для этого необходимо привлечь Россию к переговорному процессу.

Прямая речь: "Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира ... Нам нужно выяснить – есть ли способ заставить их прекратить войну? И единственный способ сделать это – привлечь россиян к переговорам".

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