США готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру – Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов возобновить взаимодействие, как только Украина будет готова к миру.
Источник: Рубио в интервью американскому телеканалу ABC в программе This Week
Детали: Рубио отметил, что США "будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру, а это, очевидно, то, что президент (Дональд Трамп – ред.) имеет целью".
Он отметил, что Вашингтон пытается найти способ прекратить войну, но для этого необходимо привлечь Россию к переговорному процессу.
Прямая речь: "Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира ... Нам нужно выяснить – есть ли способ заставить их прекратить войну? И единственный способ сделать это – привлечь россиян к переговорам".
Предыстория:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Зеленский "не готов к миру".
- Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что "не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.