Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после спора с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

Источник: CNN, агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет "Европейская правда"

Дословно CNN: "В Белом доме заявили, что пресс-конференция с Зеленским отменена. Украинцы собираются покинуть Белый дом".

Реклама:

Новость дополняется...