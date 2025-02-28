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Зеленский досрочно покидает Белый дом

Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 20:33

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после спора с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

Источник: CNN, агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет "Европейская правда"

Дословно CNN: "В Белом доме заявили, что пресс-конференция с Зеленским отменена. Украинцы собираются покинуть Белый дом".

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