Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Зеленский – «неправильный президент»
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является правильным лидером для решения конфликта с Россией. Он отметил, что после спора между украинским и американским президентами в Овальном кабинете госсекретарь США Марко Рубио посоветовал Трампу прекратить переговоры, а Зеленскому - покинуть Белый дом.
Источник: Волц в интервью Fox News
Детали: По словам Волца, после того, как прессу попросили покинуть Овальный кабинет, чиновники Трампа посоветовали "прекратить переговоры, указав, что любое продолжение разговора только ухудшит ситуацию.
Прямая речь: "Послушайте, у нас была встреча после того, как прессу попросили уйти, и мы почти единогласно посоветовали президенту (Трампу – ред.), что после того оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как нам двигаться дальше".
Детали: Волц отметил, что госсекретарь США Марко Рубио сказал Зеленскому, что "время не на его стороне" и что "американская помощь не является бесконечной".
Прямая речь: "Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Достаточно". Президент сказал: "Достаточно". И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи".
Предыстория:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.
- Зеленский в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что не считает, "что мы сделали что-то плохое". "При всем уважении к демократии и медиа, думаю надо понимать позицию Украины", – отметил Зеленский.
- Кремлевский лидер Владимир Путин продолжает заявлять, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.