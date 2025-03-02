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Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Зеленский – «неправильный президент»

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 02:11
Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Зеленский – «неправильный президент»

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является правильным лидером для решения конфликта с Россией. Он отметил, что после спора между украинским и американским президентами в Овальном кабинете госсекретарь США Марко Рубио посоветовал Трампу прекратить переговоры, а Зеленскому - покинуть Белый дом.

Источник: Волц в интервью Fox News

Детали: По словам Волца, после того, как прессу попросили покинуть Овальный кабинет, чиновники Трампа посоветовали "прекратить переговоры, указав, что любое продолжение разговора только ухудшит ситуацию.

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Прямая речь: "Послушайте, у нас была встреча после того, как прессу попросили уйти, и мы почти единогласно посоветовали президенту (Трампу – ред.), что после того оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как нам двигаться дальше".

Детали: Волц отметил, что госсекретарь США Марко Рубио сказал Зеленскому, что "время не на его стороне" и что "американская помощь не является бесконечной". 

Прямая речь: "Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Достаточно". Президент сказал: "Достаточно". И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи".

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Предыстория: 

СШАТрамппереговорыЗеленский
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