Россия готовит атаки по Украине с использованием одновременно до 500 БпЛА – ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью сообщил, что россияне планируют увеличить производство дронов и готовят массированные атаки по Украине.

Источник: интервью Скибицкого "РБК-Украина"

Прямая речь: "По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов".

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Детали: По словам Скибицкого, в планах россиян не только увеличение количества БпЛА, которые могут быть запущены одновременно, но и расширение сети пусковых площадок для беспилотников.

Заместитель начальника ГУР заявил, что Россия не изменила своих целей в ракетных и дроновых атаках. Основными объектами ударов остаются система управления ВСУ, авиация и аэродромы, энергетическая и газотранспортная инфраструктура, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Скибицкий подчеркнул, что в последнее время враг активно атакует газотранспортную систему и месторождения, пытаясь лишить Украину собственных ресурсов. Также наблюдается изменение тактики ударов - оккупанты четко планируют атаки, чтобы нанести максимальный ущерб.

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