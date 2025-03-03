Россия готовит атаки по Украине с использованием одновременно до 500 БпЛА – ГУР
Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью сообщил, что россияне планируют увеличить производство дронов и готовят массированные атаки по Украине.
Источник: интервью Скибицкого "РБК-Украина"
Прямая речь: "По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов".
Детали: По словам Скибицкого, в планах россиян не только увеличение количества БпЛА, которые могут быть запущены одновременно, но и расширение сети пусковых площадок для беспилотников.
Заместитель начальника ГУР заявил, что Россия не изменила своих целей в ракетных и дроновых атаках. Основными объектами ударов остаются система управления ВСУ, авиация и аэродромы, энергетическая и газотранспортная инфраструктура, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Скибицкий подчеркнул, что в последнее время враг активно атакует газотранспортную систему и месторождения, пытаясь лишить Украину собственных ресурсов. Также наблюдается изменение тактики ударов - оккупанты четко планируют атаки, чтобы нанести максимальный ущерб.
Напомним:
- В ночь на 3 марта россияне осуществили массированную атаку, запустив 83 ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы с территории Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, что в РФ. Силам обороны удалось сбить 46 БпЛА.