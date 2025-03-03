Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россия готовит атаки по Украине с использованием одновременно до 500 БпЛА – ГУР

Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 11:04
Россия готовит атаки по Украине с использованием одновременно до 500 БпЛА – ГУР
Фото с Facebook ГУР МО

Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью сообщил, что россияне планируют увеличить производство дронов и готовят массированные атаки по Украине. 

Источник: интервью Скибицкого "РБК-Украина"

Прямая речь: "По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов".

Реклама:

Детали: По словам Скибицкого, в планах россиян не только увеличение количества БпЛА, которые могут быть запущены одновременно, но и расширение сети пусковых площадок для беспилотников.

Заместитель начальника ГУР заявил, что Россия не изменила своих целей в ракетных и дроновых атаках. Основными объектами ударов остаются система управления ВСУ, авиация и аэродромы, энергетическая и газотранспортная инфраструктура, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Скибицкий подчеркнул, что в последнее время враг активно атакует газотранспортную систему и месторождения, пытаясь лишить Украину собственных ресурсов. Также наблюдается изменение тактики ударов - оккупанты четко планируют атаки, чтобы нанести максимальный ущерб.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • В ночь на 3 марта россияне осуществили массированную атаку, запустив 83 ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы с территории Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, что в РФ. Силам обороны удалось сбить 46 БпЛА.

российско-украинская войнаГУРбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Макрон предположил, что Франция может разместить свое ядерное оружие на территории союзников
Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем" – СМИ 
Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Все новости...
российско-украинская война
МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией
Сухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
В снарядах к российским РСЗО "Торнадо" обнаружили иностранные компоненты – ГУР
Последние новости
12:13
В Кременчугском ТЦК умер военнообязанный: назначили расследование
12:12
обновлено По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
12:02
Украина существенно увеличила импорт электроэнергии: какие страны поставляли больше всего
11:53
теннисСвитолинаобогнала Костюк и стала первой ракеткой Украины
11:29
МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией
11:14
Минобороны: Электронные направления на ВВК в "Резерв+" теперь содержат дату прибытия на медосмотр
11:04
Россия готовит атаки по Украине с использованием одновременно до 500 БпЛА – ГУР
10:59
УЗ создает новую компанию, в которую войдут локомотивные депо
10:58
Неудача Ван Арта, сенсационная победа Вереншольда. Итоги недели в велоспорте
10:54
Сухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Все новости...
Реклама:
Реклама: