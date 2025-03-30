Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира – WP

Администрация президента США Дональда Трампа уволила сотрудников Института мира США (USIP) предварительно отстранив руководство организации. Массовые сокращения произошли в рамках инициативы миллиардера Илона Маска, который возглавляет новый Департамент правительственной эффективности (DOGE).

Источник: The Washington Post со ссылкой на сотрудников, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны администрации Трампа

Детали: По словам сотрудников USIP, было уволено от 200 до 300 человек – почти весь персонал штаб-квартиры института. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд. В случае отказа они потеряют все льготы.

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Дословно: "Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира США поздно вечером в пятницу, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место агента американской службы DOGE миллиардера Илона Маска, которая имеет целью сократить численность правительства.

Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих – действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах".

Детали: Лидеры USIP сначала пытались убедить представителей DOGE в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска по ликвидации.

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USIP и члены уволенного правления подали иск в суд против DOGE, Трампа и его администрации, утверждая, что исполнительная власть не имела полномочий увольнять руководство и персонал организации, поскольку он был создан законодательной властью. Иск также касается конфискации здания штаб-квартиры Института, которое находится в частной собственности. Заседания по делу запланированы на апрель, а слушания состоятся в конце месяца.

Дословно: "Электронные письма об увольнении изобиловали ошибками – имена сотрудников, месяц апрель и даже название института были написаны с ошибками – красноречивый признак поспешного и бессистемного характера операции, сказал один уволенный сотрудник".

Справочно: "Институт насчитывает около 600 сотрудников в офисах по всему миру. Он активно участвует в переговорах по заключению мирных соглашений и помогает странам и регионам, пострадавшим от войны, реализовывать мирные договоренности и восстанавливаться, в том числе на Филиппинах, в странах Африки к югу от Сахары и в Украине".

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