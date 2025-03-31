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Кроме запрета баллотироваться Марин Ле Пен приговорили лишение свободы

Мария Емец, Степан ГафткоПонедельник, 31 марта 2025, 14:43
Кроме запрета баллотироваться Марин Ле Пен приговорили лишение свободы
Фото c Facebook Marine Le Pen

Французский суд приговорил лидера ультраправых Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два года - арест с электронным браслетом и два условно, а также запретил ей участие в выборах на пять лет, исключив ее баллотирование на президентских выборах 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Марин Ле Пен признали виновной и приговорили к четырем годам заключения: два из них – условные, а еще два она будет отбывать дома с электронным браслетом.

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Также политик должна заплатить штраф в 100 тысяч евро. Кроме того, ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, что лишает ее возможности баллотироваться в президенты в 2027 году, если приговор не удастся обжаловать.

Ле Пен покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.

Напомним:

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  • Дело о хищении средств Европарламента рассматривали с 30 сентября 2024 года. Суд признал Ле Пен и ее соратников виновными в фиктивном трудоустройстве помощников: по данным следствия, 20 человек, которые должны были работать в Европарламенте, фактически выполняли партийные задачи.
  • Это нарушает правила, по которым зарплаты помощников финансируются из бюджета Европарламента, а не из средств политической партии.

Франциясуд
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