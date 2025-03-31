Кроме запрета баллотироваться Марин Ле Пен приговорили лишение свободы
Французский суд приговорил лидера ультраправых Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два года - арест с электронным браслетом и два условно, а также запретил ей участие в выборах на пять лет, исключив ее баллотирование на президентских выборах 2027 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV
Детали: Марин Ле Пен признали виновной и приговорили к четырем годам заключения: два из них – условные, а еще два она будет отбывать дома с электронным браслетом.
Также политик должна заплатить штраф в 100 тысяч евро. Кроме того, ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, что лишает ее возможности баллотироваться в президенты в 2027 году, если приговор не удастся обжаловать.
Ле Пен покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.
Напомним:
- Дело о хищении средств Европарламента рассматривали с 30 сентября 2024 года. Суд признал Ле Пен и ее соратников виновными в фиктивном трудоустройстве помощников: по данным следствия, 20 человек, которые должны были работать в Европарламенте, фактически выполняли партийные задачи.
- Это нарушает правила, по которым зарплаты помощников финансируются из бюджета Европарламента, а не из средств политической партии.