Кроме запрета баллотироваться Марин Ле Пен приговорили лишение свободы

Французский суд приговорил лидера ультраправых Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два года - арест с электронным браслетом и два условно, а также запретил ей участие в выборах на пять лет, исключив ее баллотирование на президентских выборах 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Марин Ле Пен признали виновной и приговорили к четырем годам заключения: два из них – условные, а еще два она будет отбывать дома с электронным браслетом.

Реклама:

Также политик должна заплатить штраф в 100 тысяч евро. Кроме того, ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, что лишает ее возможности баллотироваться в президенты в 2027 году, если приговор не удастся обжаловать.

Ле Пен покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.

Напомним:

РЕКЛАМА: