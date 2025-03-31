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"Давай там, украинских баб насилуй": жена военного РФ получила приговор в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 марта 2025, 18:58
Давай там, украинских баб насилуй: жена военного РФ получила приговор в Украине
иллюстрация «Радио Свобода»

Шевченковский районный суд Киева заочно признал виновной в нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 5 годам заключения гражданку РФ Ольгу Быковскую, которая призвала своего мужа – российского военного – насиловать украинских женщин.

Источник: "Схемы"

Детали: Решение, текстом которого располагают "Схемы", суд принял 24 марта 2025 года.

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В апреле Служба безопасности Украины обнародовала аудио перехваченного разговора российского захватчика со своей женой, которая дает разрешение мужу – насиловать украинок, только "предохраняться".

Журналисты украинской и российской служб "Радио Свобода" идентифицировали супругов Быковских, которые проживают в Феодосии в оккупированном Крыму.

Россиянке было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, ее объявили в международный розыск. В декабре 2022 года украинские правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении Ольги Быковской (в девичестве Пинясова).

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Сейчас же суд определил ей наказание в виде 5 лет заключения с момента ее задержания. Сейчас Быковская – в международном розыске. Также она должна компенсировать государству более 15 тысяч гривен на процессуальные издержки, в частности, судебную лингвистическую семантико-текстуальную экспертизу и экспертизу звукозаписи голосов Быковских.

Отдельно в суде просматривали видеоверсию расследования "Схем" и разговоров журналистов с Быковскими, которые легли в основу уголовного производства.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Следствие по делу проводило Главное следственное управление СБУ под руководством Офиса генерального прокурора.

Десантник Роман Быковский участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину. Они с женой родом из Орловской области РФ.

В разговоре с журналистами "Радио Свобода" Роман Быковский заявил, что голос на записи СБУ – не его. При этом его голос – такой же, как на "пленках" правоохранителей. Голос Ольги Быковской также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Во время разговора с журналистами она сообщила, что ее муж находился в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. Где именно - сказала, что не знает. После этого Быковская прервала разговор и сбрасывала дальнейшие звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена больше не ответили.

После разговора Ольга удалила свою страницу "Вконтакте".

военные преступленияРосcиясуд
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