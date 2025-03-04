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Маск уже предлагает Зеленскому "амнистию в нейтральной стране"

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 4 марта 2025, 09:15
Маск уже предлагает Зеленскому амнистию в нейтральной стране
Американский миллиардер Илон Маск. Фото Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к президенту США Дональду Трампу, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо предложить "амнистию" в нейтральной стране в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Маска в сети Х

Детали: Маск перепостил на свою страницу сообщение сторонника Трампа, в котором тот назвал Зеленского диктатором, и заявил, что президент Украины якобы не хочет переговоров о прекращении войны, потому что боится, что проиграет выборы и потеряет власть, что в свою очередь якобы должно привести к его преследованию за "отмывание средств".

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Маск добавил к этому репосту свой комментарий: "Правда. Как бы неприятно это не было, Зеленскому надо предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное восстановление демократии в Украине".

Детали: Вечером 3 марта (днем по американскому времени – ред.) президент США Дональд Трамп предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.

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Впоследствии стало известно, что Трамп приостановил всю военную помощь для Украины.

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Предыстория:

МаскЗеленскийСША
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