Маск уже предлагает Зеленскому "амнистию в нейтральной стране"

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к президенту США Дональду Трампу, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо предложить "амнистию" в нейтральной стране в обмен на "восстановление демократии в Украине".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Маска в сети Х

Детали: Маск перепостил на свою страницу сообщение сторонника Трампа, в котором тот назвал Зеленского диктатором, и заявил, что президент Украины якобы не хочет переговоров о прекращении войны, потому что боится, что проиграет выборы и потеряет власть, что в свою очередь якобы должно привести к его преследованию за "отмывание средств".

Маск добавил к этому репосту свой комментарий: "Правда. Как бы неприятно это не было, Зеленскому надо предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное восстановление демократии в Украине".

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw